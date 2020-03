Les dividendes des sociétés pétrolières menacés

Pour les analystes d’Oddo, le baril de brut risque encore de souffrir durant les prochaines semaines, d’autant que la crise du coronavirus est en train d’entraîner un effondrement de la demande dans les pays industrialisés. Sur la semaine écoulée, les cours des 12 groupes repris dans notre tableau ont corrigé en moyenne de 24% , ce qui porte leur recul sur un an à plus de 42%.

Défis structurels

En outre, le secteur pétrolier fait face à de nombreux défis structurels , qui avaient déjà fait pression sur les cours avant le déclenchement de la crise de ces derniers jours. Les cours du brut sont bas tandis que les coûts liés à la découverte de nouvelles réserves sont de plus en plus élevés.

Les groupes pétroliers investissent aujourd’hui beaucoup plus massivement dans le développement d’énergie renouvelable, afin de se positionner sur la transition énergétique. Si le danois DONG Energy a déjà terminé sa transition (pour s’appeler désormais Orsted ), les autres majors européennes ont encore le pétrole comme principale source de revenu et de rentabilité.

Endettement

Total et Repsol semblent être aujourd’hui les mieux équipés pour traverser la crise, grâce à un endettement moins excessif et un seuil de rentabilité plus favorable.

Une situation intenable qui nécessitera une baisse des dividendes et des rachats d’actions. Les groupes les plus endettés vont devoir faire des choix financiers durant les prochains mois. Ceci est également vrai pour Exxon Mobil, dont le seuil de rentabilité était déjà un des moins favorables avant la crise. Total et Repsol semblent être aujourd’hui les mieux équipés pour traverser la crise, grâce à un endettement moins excessif et un seuil de rentabilité plus favorable.