Les dividendes mondiaux pourraient chuter d'au moins 15 % en 2020

Selon Janus Henderson, l’impact de la pandémie sur les dividendes devrait être plus important après ce premier trimestre, surtout en Europe et pour les secteurs bancaires et industriels.

Des banques et des industries plus touchées

Les sociétés d'Amérique du Nord devraient être moins touchées qu'en Europe et au Royaume-Uni. Le secteur des banques, des biens de consommation discrétionnaire, et les industries sensibles au cycle économique devraient être plus affectés par une diminution des dividendes que des secteurs comme la technologie, les soins de santé, l'alimentation et les biens de consommation de base.