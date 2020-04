Les dividendes suspendus inquiètent les investisseurs

Des banques sous pression

Le secteur des banques européennes et celui des assureurs ont par contre fort souffert cette semaine alors que, sous la pression des régulateurs européens, les institutions ont dû suspendre leur dividende et leur programme de rachats d'actions. La Banque centrale européenne a demandé aux banques de suspendre leur dividende. Les analystes avaient souligné que cette annonce aurait un impact négatif pour les investisseurs. Du côté des assurances, l’autorité européenne du secteur a appelé assureurs et réassureurs à suspendre leurs dividendes comme leurs rachats d’actions et à envisager un report des bonus. Le secteur des banques a perdu 11,37% sur la semaine, et celui des assurances 5,83%.