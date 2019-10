Les dividendes trimestriels débarquent en Belgique

Un changement potentiellement important pour les actionnaires. En effet, pour le moment, la majorité des sociétés belges cotées en Bourse versent un dividende une fois par an , quelques mois après la clôture de leur exercice. Par conséquent, la plupart des distributions ont lieu dans le courant des mois d’avril, mai et juin.

Ces dernières années, cependant, on a observé une certaine tendance à distribuer du cash en cours d’exercice. Une douzaine de sociétés belges versent ainsi un dividende deux fois par an, sous forme de dividendes intermédiaire et final. Il s’agit des principales sociétés du Bel 20 telles que AB InBev, bpost, Proximus, KBC, Solvay et Umicore. Mais il existe également des distributeurs semestriels sur le marché élargi tels que Befimmo, EVS et Euronav.