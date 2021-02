Les données de Twitter utilisées pour évaluer l'inflation

Les chercheurs se sont rendu compte que leurs indicateurs, basés sur des millions de tweets, correspondent aux chiffres finaux de l'inflation et aux mesures actuelles des anticipations de prix par l'institut italien de la statistique, les marchés financiers ainsi que d'autres prévisionnistes. De plus, ces indicateurs sont en temps réel et permettent d'avoir des données plus détaillées.

Modèle pouvant être répliqué

L'étude se base sur la collecte de 11,1 millions de tweets, publiés en italien de juin 2013 à décembre 2019, contenant au moins l'un des mots retenus liés à l'inflation, aux prix et à la dynamique des prix. Selon les chercheurs, plus on parle d'un sujet, plus la probabilité est forte que cela reflète l'opinion de la personne et cette opinion est susceptible d'influencer les anticipations des autres.