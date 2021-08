Les échanges d'actions belges ont reculé de 25%

Nous considérons le nombre de transactions comme un baromètre de l'intérêt pour la bourse qui est certes imparfait, mais plus parlant que le volume et que le chiffre d'affaires boursier.

Nous considérons le nombre de transactions comme un baromètre de l'intérêt pour la bourse certes imparfait, mais plus parlant que le volume (le nombre d'actions échangées) et que le chiffre d'affaires boursier (nombre d'actions échangées multiplié par le cours), trop influencés par les ordres ponctuels des grands investisseurs.

Une exception: Argenx

Le groupe brassicole AB InBev est depuis longtemps l'action belge la plus échangée, avec 1,7 million de transactions au cours du premier semestre , ce qui représente tout de même une baisse de 32% par rapport à la même période de l'an dernier. Pratiquement toutes les actions phares ont suivi le même chemin: KBC , Ageas et Solvay ont chuté d'un tiers. Pour UCB , cette baisse est de 25%.

Galapagos (-41,5%) est l'action qui enregistre la plus forte baisse des échanges, tandis qu 'Argenx (+1%) est une des rares actions de l'indice phare de Bruxelles à enregistrer une hausse du nombre de transactions. Il semble que certains investisseurs aient jeté l'éponge après les nombreux revers subis par Galapagos l'an dernier, et au début de cette année.

Afflux massif des jeunes

Alors que les grands investisseurs ont joué les premiers violons avec les actions du Bel20 – y compris via le négoce de paniers indiciels – les particuliers ont surtout privilégié les plus petites capitalisations. Au cours du premier semestre, la centaine d'actions bruxelloises qui ne font pas partie du Bel20 représentaient 1,7 million de transactions, soit une hausse de plus de 20%. Les 20 actions ayant enregistré la plus forte baisse du nombre de transactions sont en grande partie des membres du Bel20 (cf. graphique).