Les entreprises cotées à la Bourse de Bruxelles se mettent au vert

Le segment des obligations durables continue de prendre de l'ampleur, et touche désormais des sociétés belges. Les perspectives à court terme sont excellentes.

L'écologie reste une tendance de fonds importante sur les marchés financiers. De plus en plus de sociétés cotées, mais aussi des États choisissent de faire appel aux investisseurs via des obligations vertes ou sociales. Selon un rapport de l'agence de notation Moody's, publié le mois dernier, les obligations durables – qui regroupent les obligations vertes, sociales et dites "responsables" – a représenté 5,5% du total des émissions d'obligations mondiales en 2020, contre 4,5% en 2019.

Le phénomène n'en est toutefois qu'à ses balbutiements à la Bourse de Bruxelles. Le nombre d’entreprises belges cotées à avoir émis des obligations vertes ou durables se compte encore sur les doigts d'une main. Dernier exemple en date: le promoteur immobilier Atenor a annoncé ce mardi lancer une offre en souscription publique d’obligations vertes, à partir du 12 mars prochain. L'objectif est de lever entre 65 et 100 millions d'euros, pour financer "des projets immobiliers durables et économes en énergie qui contribuent aux objectifs environnementaux" de la société.

On peut également citer le cas du holding flamand Gimv , qui a émis sa première obligation durable lundi. Ou encore la société immobilière Cofinimmo qui avait levé 500 millions d'euros via sa première obligation publique durable de taille benchmark en novembre dernier.

Un marché en pleine expansion

"C'est un marché en pleine expansion", confirme Nicolas Forest, responsable de la gestion obligataire chez Candriam. "Avec la crise sanitaire, on a vu émerger d'autres types d'obligations. Les social bonds ont notamment explosé l'année dernière."

145 milliards $ En 2020, les émetteurs d'origine européenne ont continué de dominer le segment des obligations vertes, avec 145 milliards de dollars levés.

Selon lui, l'explication derrière cette nouvelle tendance est liée à des changements dans la réglementation. Les politiques – que ce soit au niveau européen ou plus local – sont de plus en plus ouverts à la question de la durabilité et de l'écologie. Rappelons qu'un tiers du plan de relance européen post-Covid de 750 milliards d'euros sera financé par des obligations vertes.

On comprend, dès lors, pourquoi l'Europe représente la zone géographique la plus importante dans ce segment. D'après Moody's, les émissions d'obligations vertes en provenance du Vieux Continent ont atteint 145 milliards de dollars en 2020, soit 54% du total mondial. À titre de comparaison, les régions de l'Amérique du Nord et de l'Asie Pacifique représentent respectivement 22% et 16%.

Attention au greenwashing

L'agence de notation estime que ce phénomène devrait perdurer à court terme. Selon elle, les obligations durables vont atteindre un record de 650 milliards de dollars cette année (+32%). "Pour 2021, nos projections sont les suivantes : 375 milliards de dollars pour les obligations vertes, 150 milliards pour les obligations sociales, et 125 milliards pour les obligations dites 'responsables'", indique Matthew Kuchtyak, analyste AVP chez Moody's Investors Service. Ce qui signifie que les obligations durables pourraient représenter 8% à 10% du marché obligataire mondial.

"Ce n'est pas parce que c'est labellisé vert qu'il faut y aller aveuglément. Le projet présenté doit être cohérent avec la stratégie de l'entreprise." Nicolas Forest responsable de la gestion obligataire chez Candriam