Les entreprises familiales font mieux que la Bourse

Deminor a ainsi étudié les performances de 169 entreprises cotées sur Euronext Bruxelles ces quinze dernières années (de 2003 à 2017). Elles ont été subdivisées en entreprises familiales et en entreprises non familiales. Pour qu’une entreprise soit classée dans la première catégorie, il faut qu’une ou plusieurs familles détiennent une participation significative dans le capital et aient au moins un représentant au conseil d’administration.

Pourquoi?

Peut-être ce rendement plus élevé est-il une compensation pour le risque plus élevé que prendraient les actionnaires des entreprises familiales? Ce n’est pas le cas, conclut Deminor après avoir étudié plusieurs paramètres. En théorie, une grande entreprise est moins risquée qu’une petite entreprise, plus sensible aux fluctuations. Mais les capitalisations boursières sont à peu près équivalentes dans les deux catégories, et ce facteur n’intervient donc pas.



Outre une possibilité de générer un effet de levier sur le rendement, un taux d’endettement élevé représente également un risque. Est-ce le secret des entreprises familiales ? Au contraire: les entreprises familiales affichent un taux d’endettement plus faible. Le rapport entre les dettes nettes et les cash-flows opérationnels de 2,3 est inférieur à celui des entreprises non familiales. "En matière d’endettement, 2,5 ressemblent à un plafond au-delà duquel les entreprises familiales ne vont pas. Dès que le management menace de le dépasser, les familles interviennent – car c’est finalement leur patrimoine personnel qui est en jeu ", explique Louis Vanheurck, qui a collaboré à l’étude. Selon Deminor, la moindre liquidité des actions des entreprises familiales, qui justifierait une prime de risque, peut peut-être expliquer une petite partie du surcroît de rendement, mais son effet aussi est réduit.