Les escroqueries aux cryptomonnaies à un record

Une part infime des transactions

Chainalysis a relativisé le montant des escroqueries, en indiquant qu'elles n'avaient représenté que 0,15% du total des transactions sur les cryptomonnaies en 2021 (qui ont atteint 15.800 milliards de dollars). "Le crime devient une partie de plus en plus petite de l'écosystème de la cryptomonnaie" a souligné la firme de recherches. Celle-ci attribue la croissance freinée de la criminalité basée sur les devises virtuelles en partie à la boîte à outils en évolution des forces de l'ordre, ainsi qu'à la transparence héritée des technologies blockchain.

Car, contrairement à l'argent liquide et aux autres formes traditionnelles de transfert de valeurs, chaque transaction en cryptomonnaies est enregistrée dans un grand livre visible par le public et, avec les bons outils, Kim Grauer estime qu'il est possible de voir quelle part de toutes les activités de cryptomonnaies est associée aux fraudes. "Les autorités ont énormément réussi à tirer parti de la transparence des blockchains pour enquêter et arrêter les activités illicites", relève-t-elle.