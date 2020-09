Les espoirs de relance budgétaire portent Wall Street

Wall Street a repris du poil de la bête jeudi, poussé par les espoirs de nouvelles mesures de relance , les actions des géants technologiques et les chiffres favorables concernant les ventes de logements neufs qui ont atteint un pic de près de 14 ans en août. Ce vent d'optimisme a ravivé la foi dans la reprise économique et repoussé les inquiétudes et les pertes subies par l'annonce des dernières données du chômage , montrant une hausse inattendue des demandes d'allocations.

"Les investisseurs vont avoir besoin d'actions capables de résister à une trajectoire de croissance plus basse parce que s'il n'y a pas de nouveau plan de soutien budgétaire à l'activité, il n'y aura plus grand chose que nous pourrons faire pour continuer à soutenir la reprise économique", a commenté Max Gokhman, stratège des marchés de capitaux chez Pacific Life Fund Advisors.

Goldman Sachs survole le Dow Jones

Le Dow Jones achève ainsi sa course à 26.815,44 points, en hausse de 0,20%. Le Standard & Poor's 500 prend 0,30%, à 3.246,59 points, et le Nasdaq Composite augmente de 0,37%, à 10.672,27 points.

La banque Goldman Sachs a surplombé le Dow Jones , en hausse de 4,82% à la clôture. Il a été suivi par de nombreux poids lourds du secteur technologique, Facebook, Amazon, Apple et Microsoft ayant augmenté entre 0,20% et 1,30%.

Notons aussi que Nike et Tesla ont toutes deux inversé leurs tendances de ces derniers jours, la première terminant à la baisse (-1,81%) et la seconde repartant à la hausse (+1,95%). Le groupe de services et de conseil en hautes technologies Accenture a lui chuté de 7% après une prévision de chiffre d'affaires inférieure au consensus et des résultats trimestriels jugés décevants.