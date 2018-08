Les familles d'AB InBev en quête d'impact

Pour y parvenir, le fonds d’investissement a été doté d’un capital de 30,5 millions d’euros, apportés en quasi-totalité par Telos Impact Investing, filiale du cabinet de conseil Telos Impact, spécialisé dans la gestion stratégique de portefeuille philanthropique et dans le conseil en impact investing pour les investisseurs et philanthropes qui souhaitent "donner du sens à leur patrimoine en soutenant l’innovation sociétale". Fondée l’an passé et dirigée depuis lors par Marc Flammang, ex-head of philanthropy de la Banque De Groof (pendant un peu plus de huit ans), la structure compte aujourd’hui une équipe de quelque six personnes.