Les faucons de la BCE de sortie la semaine prochaine

Le printemps inciterait-il les faucons à se manifester? La Banque centrale européenne (BCE) tiendra une réunion de politique monétaire jeudi et on pourrait y assister à une relance du débat sur le rythme des achats d’actifs de l’institut monétaire. La banque centrale a augmenté ses achats d’actifs pour contenir une hausse des taux d’intérêt sous l’influence de la tension des rendements obligataires observée au premier trimestre aux États-Unis. L’objectif est toujours de soutenir la reprise économique pour stimuler l’inflation, qui reste faiblarde si on fait abstraction des prix énergétiques.