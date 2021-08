Les figures chartistes emblématiques (1/4): tête-épaules

La figure tête-épaules ou épaule-tête-épaule (ETE) – et sa version inversée - est la plus connue dans le milieu de l’analyse technique en raison de sa forme facilement reconnaissable. Elle est composée, vous vous en doutez, de trois sommets et deux creux, faisant apparaître à l’écran ce qui ressemble au haut d’un corps humanoïde.