Les figures chartistes emblématiques (2/4): le biseau

Un objectif difficilement identifiable

Au-delà de l'évolution du cours en lui-même, ce sont les volumes d'échange que l'investisseur doit surveiller en priorité. On constate en effet une sorte d’essoufflement des acheteurs (en cas de biseau ascendant) sur la longueur, qui se traduit par des volumes d'échange de plus en plus faibles . Lesquels reprendront en force au moment du changement de tendance.

Une chose est certaine en tout cas: au plus les lignes de support et de résistance sont obliques, au plus rapide sera la chute ou l'ascension par la suite. Il faut en moyenne deux fois moins de temps entre le point de cassure et l'objectif de cours, qu’il n'en a fallu pour la formation du biseau.