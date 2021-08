Les figures chartistes emblématiques (3/4): les gaps

Après l'épaule-tête-épaule et le biseau , place à une figure chartiste qui n'en est pas vraiment une: le fossé (ou "gap" en anglais). Il s'agit tout simplement d 'un trou dans la cotation d'un actif . Autrement dit, cela signifie qu' aucun échange n'a eu lieu entre acheteurs et vendeurs durant une certaine fourchette de prix .

Adieu les graphiques classiques

Les différents types de gap

On dénombre en réalité quatre formes de gap, qui ont chacun leurs causes et leur interprétation. Il y a tout d'abord le "gap commun". Contrairement aux autres, cette structure est sans réelle conséquence à long terme et elle est rapidement comblée. C'est-à-dire que le cours va très vite revenir au niveau où le gap a commencé.