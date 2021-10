Les fonds durables belges ne sont pas irréprochables

Selon l'association Financité, 90% des fonds belges présentés comme socialement responsables investissent dans au moins une entreprise ou un État actif dans des secteurs non durables.

Neuf fonds durables sur dix ont au moins un actif financier lié à des activités controversées, selon Financité. La CLA défend son label Towards Sustainability.

Les fonds durables du marché belge ne sont pas 100% propres. Dans un rapport détaillé publié mercredi, Financité, association qui milite pour une finance plus durable, affirme que 90% des fonds présentés comme socialement responsables investissent dans au moins une entreprise ou un État actif dans des secteurs non durables.

Financité considère que pour pouvoir être qualifié de durable, un fonds ne peut pas investir dans quatre types d'activités controversées, à savoir les énergies fossiles et la déforestation, le nucléaire, les activités contraires aux droits fondamentaux et les armes de guerre. L'association a dressé quatre listes noires qui énumèrent les entreprises et les États actifs dans ces quatre domaines.

"L'exposition des fonds labellisés Towards Sustainability aux quatre thématiques laisse perplexe quant à la sévérité des critères du label." Financité

Les chercheurs de Financité ont ensuite identifié, sur le marché belge des fonds d'investissement, un peu plus d'un millier de fonds autoproclamés socialement responsables. La moitié d'entre eux ont été exclus de l'analyse par manque d'informations: il était impossible d'obtenir des détails sur leur composition, ou leur structure était si complexe que leur examen était impossible. Sur les 542 fonds durables restants, 488 fonds, soit 90% du total, ont au moins un actif financier (action, obligation, etc.) repris dans les listes noires retenues.

Label belge critiqué

Financité se montre très critique à l'égard du label durable belge Towards Sustainability, lancé en 2019 par le secteur financier et des organismes indépendants. "L'analyse de l'exposition des fonds labellisés Towards Sustainability face aux quatre thématiques laisse l'investisseur un peu perplexe quant à la sévérité des critères du label", indique l'association, qui précise que la proportion de ces fonds labellisés ayant un investissement dans les listes noires est très proche de celle de l'ensemble des fonds dits durables.

"Il était très clair, dès le lancement du label Towards Sustainability, qu'il ne constituait qu'une norme minimale." Tom Van den Berghe Administrateur de la Central Labelling Agency

Pour Tom Van den Berghe, administrateur de la Central Labelling Agency (CLA), agence qui gère le label Towards Sustainability, "il était très clair, dès le lancement de ce label, qu'il ne constituait qu'une norme minimale", rappelle-t-il. "Par exemple, les critères de Towards Sustainability, qui seront durcis en 2022, excluent les aspects les plus controversés, comme les armes, les violations des droits humains, le gaz de schiste ou le charbon mais pas les activités fossiles conventionnelles, telles que le gaz naturel. Là, l'idée est de soutenir la transition durable: seules les entreprises qui peuvent prouver qu'elles sont en transition sont éligibles." Tout dépend donc du degré d'exigence en matière de durabilité.