Les frais ont rendu les rendements de la Branche 21 négatifs

À cause de taux d'intérêt très bas et de frais élevés, la Branche 21 a fait perdre de l'argent aux investisseurs l'an dernier. La FSMA les avait mis en garde.

Investir dans la Branche 21 l'an dernier n'était clairement pas une bonne affaire. Compte tenu des taux d'intérêt très bas sur les marchés, les assureurs belges n'ont pas pu offrir aux titulaires de ces placements garantis des rendements très élevés . Dans beaucoup de cas, le rendement a même été négatif, compte tenu des frais d'entrée, des frais de gestion et de la taxe sur les primes.

Après plus de 8 ans, le Free Invest Plan d'AG Insurance dégagera encore un rendement négatif à concurrence de -0,18%.

Les assurances-vie de la Branche 21 ont longtemps été considérées comme des produits financiers concurrents des comptes d'épargne. Elles permettent , en principe, à l'investisseur de récupérer, à l'échéance, au moins son capital et un taux d'intérêt garanti, éventuellement augmenté d'une participation bénéficiaire .

En 2020, comme les taux sont devenus extrêmement bas, la Branche 21 a souffert d'un autre handicap: les rendements garantis , même augmentés de la prime bénéficiaire, n'ont généralement pas permis de couvrir les frais et taxes .

Frais d'entrée et de gestion

Prenons l'exemple du Free Invest Plan , contrat emblématique d' AG Insurance , le premier assureur belge. Celui-ci a rapporté 1,70% brut en 2020 , un rendement en grande partie généré par la participation bénéficiaire, non garantie, puisque le taux garanti de ce produit se limite à 0,25% . Les frais d'entrée peuvent monter jusqu'à 3,50% et la taxe sur la prime versée est de 2% . D'où un rendement négatif de près de -4% .

Dans sa fiche d'information financière , AG reconnaît que, la première année, ce produit peut générer un rendement de -4,11%. Après plus de huit ans, le rendement sera encore négatif, à savoir -0,18% .

Autre exemple: chez Axa, le rendement 2020 total du volet "secure" (Branche 21) du Pension plan fisc a été fixé à 1,50%, à partir d'un taux garanti de 0,50%. Mais compte tenu des frais d'entrée, qui peuvent monter jusqu'à 6% du montant investi, et de la taxe de 2% sur ce dernier, le capital peut subir un taux négatif de -6,5%. La perte est même plus importante puisqu'il faut encore retrancher du capital 12 euros de frais de gestion par an.