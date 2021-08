Les gagnants de la crise sanitaire ne font plus recette

Moins de télétravail

Pour TeamViewer, le deuxième semestre s'apparente à un défi à cause du retour plus fréquent au bureau.

Le télétravail a nettement diminué par rapport à l'année dernière à la même époque. Ça ne fait pas les affaires de TeamViewer , société spécialisée dans les systèmes de vidéoconférence et les transferts de fichiers. Le groupe allemand a eu beau produire des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, les investisseurs se sont montrés inquiets parce qu'il n'a pas annoncé de perspectives rassurantes , alors que le deuxième semestre s'apparente à un défi: en Europe, les entreprises envisagent un retour de plus en plus fréquent des travailleurs au bureau dans les mois qui viennent.

Moins d'achats en ligne

Le commerce électronique, qui a connu une expansion sans précédent l'an dernier quand les consommateurs étaient privés de shopping et obligés de rester confinés à domicile, a aussi connu des déboires durant cette saison des résultats. Asos , spécialiste britannique de la vente en ligne de vêtements branchés, a vu son action plonger de plus de 18% le jour de l'annonce de ses chiffres trimestriels. Ocado , actif dans la vente en ligne de produits alimentaires, n'a pas non plus convaincu les investisseurs qui craignent que le titre soit surévalué dans le contexte de reprise.