Les géants de la pub en panne de moteur

C'est ce que l'on appelle se prendre une raclée historique. Publicis voit son action dégringoler en Bourse ce jeudi après la publication de ses résultats annuels, affichant sa plus forte baisse en une seule séance depuis près de 30 ans. Le géant français de la publicité parle pourtant d'une "année record commercialement et financièrement". "Nous enregistrons une année record commercialement, avec une part de marché bien supérieure à celle de nos concurrents dans les gains de New Business, et financièrement avec un bénéfice par action le plus élevé jamais publié", se réjouit Arthur Sadoun, son président du directoire, en préambule du rapport annuel.