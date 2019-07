Les gérants reprennent goût au risque

"Take my money". Les gestionnaires de fonds ont retrouvé le sourire ce mois-ci et prennent davantage de risque en matière d'investissement. Selon le sondage mensuel de la banque américain Bank of America-Merrill Lynch (BofAML), la part des liquidités dans leurs portefeuilles est tombée à à 5,2% en juillet contre 5,6% en juin. À noter que cela reste tout de même un niveau élevé en comparaison à la moyenne de ces 10 dernières années, qui est de 4,6%.