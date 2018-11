Les gestionnaires de fonds ont profité de la baisse d'octobre

Dans son dernier barometre mensuel, Bank of America Merrill Lynch mentionne que le niveau moyen de liquidités détenues par les gestionnaires d’actifs a fortement baissé le mois dernier pour atteindre 4,7%, contre 5,1% un mois plus tôt. La banque d’affaires en conclut que "les investisseurs ont acheté durant la correction des marchés en octobre". Selon elle, ce scénario est accrédité par une exposition accrue des gestionnaires aux actions américaines et des marchés émergents et aux secteurs de l’immobilier et des soins de santé.