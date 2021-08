Les hackers de PolyNetwork rendent la moitié de leur butin

Les hackers qui ont attaqué PolyNetwork ont restitué la moitié de leur butin. Ils ont indiqué vouloir démontrer les failles du portail et retourner la totalité des dollars volés.

"Environ pour 260 millions de dollars de cryptomonnaies ont été rendus jusqu'à présent" a indiqué Tom Robinson. "Mais cela montre à quel point il est difficile de voler des cryptomonnaies, et de chercher à les blanchir et en tirer de l'argent, en raison de la transparence de la blockchain. La seule option possible, c'est de rendre les devises virtuelles" a-t-il ajouté.