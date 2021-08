Les hauts et les bas d'un gestionnaire

C’était en janvier dernier: le début des problèmes pour le hedge fund Melvin Capital créé à New York en 2014 par Gabriel "Gabe" Plotkin. Les petits investisseurs qui affrontaient depuis plusieurs jours de grands "shorteurs" sur l’action du distributeur de jeux vidéo GameStop avaient remporté la bataille. Tête basse, Plotkin et son fonds Melvin Capital avaient dû annoncer leur abandon des paris à la baisse sur GameStop après avoir enregistré des pertes très importantes.

Melvin Capital avait même dû être secouru grâce à une injection de 2,75 milliards de dollars en provenance de deux grands gestionnaires du secteur: Ken Griffin et Steve Cohen.

Cette semaine, on a appris que Ken Griffin et son fonds Citadel allaient retirer 500 millions de dollars de leur mise initiale de 2 milliards , ceci alors que Melvin Capital présente une amélioration de ses performances. Le fonds a affiché, en effet, un return de 25% du début février à la fin juillet. Mais il reste toujours en baisse de 43% depuis le début de l’année. Selon Bloomberg, le fonds avait chuté de 55% en janvier en raison de ses paris baissiers qui avaient mal tourné.

Diplômé de la Northwestern University, Gabe Plotkin avait travaillé tant pour Ken Griffin que pour Steve Cohen avant de lancer son propre hedge fund en 2014. Il était considéré comme un des gestionnaires les plus en vue, empochant de gros gains grâce, notamment, à des positions très agressives sur diverses actions. Jusqu'au jour où de petits investisseurs ont décidé de batailler avec des hedge funds. Melvin Capital a révélé récemment que, fin 2020, le fonds avait aussi parié à la baisse via des options sur de nombreuses actions, dont Beyond Meat.