Les incertitudes restent élevées sur les marchés financiers...

Les statistiques restent défavorables, les entreprises continuent à réduire leurs prévisions, la justice allemande fait planer des risques sur la zone euro. Et les Bourses, elles, ont poursuivi leur grimpette...

Comme défiant le dicton boursier “vendre ses actions en mai et ne revenir qu’en septembre", les investisseurs ne se sont pas détournés des marchés boursiers au cours de la semaine écoulée. Certes, les séances ont été calmes. Il reste que les indices boursiers ont poursuivi leur grimpette. À l’instar de l’indice S&P 500 de la Bourse de New York qui a gagné 3,1% à 2.919,45 points (vendredi vers 18h). En Europe, le Stoxx 600 a encore pris 1,08% à 341,05 points.

Pourtant, les sujets qui auraient pu inquiéter les marchés n’ont pas manqué. Il y a les statistiques économiques qui restent autant les unes que les autres décevantes. Il est vrai qu’il n’y a plus à attendre pour le moment de nouvelles favorables sur ce plan, crise sanitaire oblige. Et alors que le déconfinement des populations est programmé dans les principales économies du monde, les investisseurs se mettent plutôt à tabler sur une amélioration de l’activité dans les mois à venir. Ne vont-ils pas trop vite en besogne ? C’est ce que craignent certains stratégistes, invoquant que les entreprises continuent d'abaisser leurs prévisions ou de les retirer faute de visibilité, de renoncer à rémunérer leurs actionnaires et de couper dans leurs dépenses, notamment par des suppressions d'emplois.