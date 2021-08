Les inondations inquiètent les investisseurs belges

Le moral des investisseurs belges est resté stable en juillet. Selon ING, ces derniers sont devenus plus pessimistes pour l'économie en raison des inondations dans le sud du pays.

Des investisseurs prudents

Un moral boursier au beau fixe

Les investisseurs interrogés pensent que la bourse va continuer à progresser dans les prochains mois. 30% pensent que c'est le bon moment pour investir dans des secteurs risqués. Les obligations n'ont en revanche pas la cote. ING a relevé que plus de 90 % des investisseurs de plus de 55 ans pensent que les taux sont bas ou très bas. Car ces investisseurs ont sans doute connu des taux beaucoup plus élevés dans le passé.