Les investisseurs attendent la Fed

Les investisseurs attendent du symposium de la Réserve fédérale américaine des indications sur un objectif d'inflation et sur un contrôle de la courbe des taux.

Les investisseurs attendent un discours charnière du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell ce jeudi. Ils anticipent que la banque centrale se positionnera pour que les taux restent plus bas plus longtemps et que l'inflation pourrait augmenter.