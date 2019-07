Les investisseurs belges restent pessimistes à court terme

Le contexte actuel avec les tensions commerciales et le Brexit pèse sur le moral des investisseurs belges. Celui-ci baisse depuis deux mois consécutifs. Et rend les particuliers indécis dans leurs investissements.

Nouveau coup de froid pour le baromètre de l’investisseur d’ING, qui est tombé à 95 points en juin contre 97 points le mois précédent. "Cette évolution n’est en fait pas une surprise, dans un contexte économique restant fragile et marqué par de nombreux risques économiques et politiques", commente l’économiste Philippe Ledent. Selon lui, la perspective d’une baisse de taux aux États-Unis et en zone euro est la reconnaissance d’une faible croissance économique à venir. Ce qui pourrait affecter les bénéfices des entreprises et donc les actions.