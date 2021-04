Les investisseurs doublement déçus à la Bourse de Bruxelles

Le DAX allemand a progressé de 0,13%, le CAC 40 de 0,36% et le Footsie britannique de 0,02%. Le Stoxx Europe 600 a pour sa part pris 0,12%, grâce aux valeurs de la distribution (+1,56%) et des loisirs (+0,97%).

Deutsche Bank fait le ménage dans les valeurs belges

À la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 a reculé de 0,25% à 3.918,89 points. Le bas du tableau est composé de Colruyt (-1,82% à 48,68 euros), Elia (-1,42% à 90,45 euros) et AB InBev (-1,30% à 53,98 euros).

Le titre Telenet a de son côté lâché 0,34% à 34,94 euros. Deutsche Bank a réduit son objectif de cours à 55 euros contre 60 euros avant, tout en maintenant sa recommandation à "acheter". "Nous continuons de croire que Telenet dispose d'un réseau câblé de haute qualité et d'un réseau mobile récemment amélioré", souligne l'analyste Roshan Ranjit. Mais "la direction a annoncé en février son intention d'investir de manière sélective dans les infrastructures et, dans certains cas, de rapprocher la fibre optique du domicile des utilisateurs". Ce qui implique naturellement une hausse des dépenses d'investissement.

La banque allemande a par ailleurs relevé son prix cible pour Aperam (+1,54% à 43,64 euros) à 40 euros, contre 36 euros précédemment. "Aperam doit prochainement publier ses résultats pour le premier trimestre et nous prévoyons un Ebitda solide, tiré par une reprise des prix et des volumes", écrit l'analyste Bastian Synagowitz. Selon lui, Aperam "reste l'action de qualité dans le secteur de l'acier". Son conseil est fixé à "conserver".

Les résultats de Fagron plombés par les taux de change

Hors Bel 20, Orange Belgium a chuté de 5,14% à 22,15 euros. Sa maison-mère Orange persiste et signe: "Le prix de 22 euros [par action] est définitif". Le groupe français n'a pas l'intention de modifier les modalités de son offre sur sa filiale malgré les arguments présentés la veille par Polygon. La société d'investissement - qui détient 5,3% du capital d'Orange Belgium - pense qu'Orange sous-estime la valeur de sa filiale en ne valorisant pas ses tours de téléphonie.

L'action Fagron a reculé de 5,06% à 18,38 euros après la publication de ses résultats trimestriels. Le spécialiste des préparations pharmaceutiques a fait état d'une baisse de 4,8% de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2021. En cause, l'effet de certaines devises comme le réal brésilien ou le dollar américain. À taux de change constant, le groupe affiche une croissance de 4,9%.

"Les revenus trimestriels de Fagron ressortent inférieurs à nos attentes", a réagi Lenny Van Steenhuyse, analyste chez KBC Securities. "Nous ne voyons pas de reprise rapide à l'horizon". Fagron a pourtant réitéré son ambition de générer une croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité pour l’ensemble de l’année 2021.

Côté Degroof Petercam ("acheter"), on se montre plus confiant. "Gardez à l’esprit que Fagron continue de croître et nous prévoyons que la société pourra revenir sur sa trajectoire de croissance 'normale' de 7 à 8% de manière organique d’ici la fin de l’année", explique l'analyste Frank Claassen. "L'investment case reste intact: Fagron offre une grande visibilité sur sa croissance."