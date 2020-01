Les investisseurs et les banques centrales ont soutenu la demande d'or

La demande d'or provenant de la joaillerie a baissé à son plus bas niveau depuis 2011 mais la demande des investisseurs a quasiment compensé cette baisse, selon le Conseil mondial de l'or.

Les ETF indexés sur l'or ont été les principaux moteurs de la demande en or l'an dernier.

Cette quasi-stagnation cache "des différences considérables entre les différents marchés", constate Daniel Briesemann (Commerzbank). La demande provenant de l'industrie joaillière a diminué de 6% en 2019 et n'a jamais été aussi basse depuis 2011, pénalisée par une forte diminution en Asie principalement.

Réserves des Etats

Par contre, les titres financiers cotés (ETF) indexés sur le cours du métal précieux "ont été les principaux moteurs de la demande en or l'an dernier", a résumé le porte-parole du CMO John Mulligan. La demande de ces titres a crû de 401,1 tonnes, cinq fois plus qu'en 2018, pour atteindre 2.901,3 tonnes d'or.

Enfin, la demande en or des banques centrales est restée importante en 2019, avec 650,3 tonnes ajoutées aux réserves des Etats et d'institutions. L'année dernière se place ainsi juste derrière la précédente et conclut une décennie de hausse de ce type de réserves, qui avoisinent à présent les 34.700 tonnes.