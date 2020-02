Les investisseurs misent encore sur les actions

Les investisseurs sont moins nombreux à entrevoir une accélération de la croissance, mais ils restent friands d'actions . C'est ce qui ressort du dernier sondage de Bank of America Merrill Lynch auprès des gestionnaires d'actifs.

D'après cette enquête dévoilée ce mardi, un taux net (différence entre les sondés qui répondent favorablement et ceux qui répondent par la négative) de 18% des investisseurs pensent que la croissance économique s'améliorera d'ici un an, soit la moitié du taux enregistré en janvier (36%). Cela reste néanmoins "bien supérieur aux planchers de 2019", note BofAML.

Le niveau de liquidités dans les portefeuilles est tombé à 4% en moyenne, un plus bas depuis mars 2013, selon BofAML.

L'appétit pour les actions au plus haut en 20 mois

Malgré ce fléchissement de l'optimisme, qui reflète la faiblesse des indicateurs conjoncturels et les inquiétudes liées au Covid-19, les gestionnaires continuent à miser sur les actions. Un taux net de 33% des sondés surpondèrent les actions mondiales, soit un point de pourcentage de plus qu'en janvier. C'est le plus haut niveau de surpondération sur vingt mois.