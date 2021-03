Les investisseurs n'espèrent pas de miracles de la BCE

À notre avis, la BCE tentera principalement de minimiser la hausse récente des rendements obligataires, la qualifiant de faible ampleur, tirée par des facteurs techniques et se concentrant sur les rendements réels.

La réunion de la BCE ce jeudi arrive dans des conditions délicates sur les marchés. Les taux obligataires en zone euro sont remontés brusquement, en parallèle aux taux américains, en raison du plan de relance voté par le Sénat aux États-Unis et les espoirs de reprise économique. "À notre avis, la BCE tentera principalement de minimiser la hausse récente des rendements obligataires, la qualifiant de faible ampleur, tirée par des facteurs techniques et se concentrant sur les rendements réels" écrivent les économistes d'ING Carsten Brzeski, Antoine Bouvet et Benjamin Schroeder dans une note.