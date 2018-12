Les investisseurs ne croient plus au Père Noël

Les espoirs d’une prolongation du cycle de croissance s’éloignent au fur et à mesure qu’apparaissent des signaux inquiétants. Ceux-ci sont nombreux.

En cette période d’approche des fêtes de fin d’année, il est de tradition, sur les marchés, d’attendre ce qu’on appelle le "rally du Père Noël", soit une sorte d’exubérance (irrationnelle) censée porter les actions dans l’espoir de jours meilleurs, parce que les gestionnaires d’actifs profitent de la fin de l’année pour préparer leurs portefeuilles en vue de l’année suivante. Il ne faut pas être un grand Saint pour constater que cette année, on peut d’ores et déjà remiser le rally du Père Noël aux oubliettes. Les investisseurs n’y croient plus (au rally, à tout le moins).

Les mauvaises nouvelles s’accumulent et les signaux inquiétants se multiplient. On entend de plus en plus de commentateurs des marchés prononcer le terme "récession", même si c’est pour mentionner qu’il n’en est pas (encore) question ou qu’elle n’arrivera pas avant 2020 ou après. Les plus hautes instances financières, qu’il s’agisse des banques centrales, du Fonds monétaire international ou des ministres des Finances, répètent qu’elles tablent toujours sur une croissance économique robuste l’année prochaine, même si un certain ralentissement est perceptible.

Mais on connaît la propension des marchés à anticiper. Et même à "anticiper les anticipations", pour reprendre la jolie expression d’un responsable obligataire belge. Le résultat est là: après avoir enregistré, en octobre, leur pire mois depuis deux ans, après avoir continué à reculer en novembre, les marchés ont entamé décembre sur une note particulièrement négative. La semaine écoulée est, en Bourse, la pire depuis la deuxième semaine d’octobre.

Les symptômes d’une crise qui couve sont de plus en plus nombreux. Rien qu’au cours des cinq derniers jours, nous avons eu droit, en vrac, à un début d’inversion de la courbe des taux d’intérêt aux Etats-Unis, des indices PMI laissant entrevoir une récession en Italie, des votes britanniques laissant présager un Brexit dur ou en tout cas un avenir des plus incertains pour le Royaume-Uni en Europe, des statistiques conjoncturelles toujours négatives, comme par exemple les chiffres de l’emploi de novembre aux Etats-Unis, une arrestation de dirigeante chinoise à la demande des USA, ce qui est de nature à raviver le conflit commercial du pays avec la Chine et, last but not least, l’apparition de marchés baissiers en Europe, notamment en Bourse de Bruxelles et à Francfort.

"Même si la courbe des taux a perdu en partie sa pertinence comme indicateur, le passage sous 3% du taux US à dix ans interpelle." Bernard Keppenne Chef économiste de CBC Banque

Il y a là tous les ingrédients nécessaires pour mitonner une crise boursière. Sur les places financières, on en sent en tout cas déjà le parfum. À l’aube de cette année, alors que le Dow Jones venait de franchir les 25.000 points et le Nasdaq les 7.000 points, et alors que les marchés européens enregistraient eux aussi des hausses spectaculaires, nous écrivions que "la roche tarpéienne est proche du Capitole". La perspective d’une correction se rapprochait. Nous pointions l’effet potentiel de la remontée, lente mais continue, des taux d’intérêt, susceptible de transformer les actifs sans risque en placements plus tentants, au détriment des actions.

Or, que constate-t-on aujourd’hui? Le Dow Jones se situe à… 25.000 points, le Nasdaq est à peine supérieur aux 7.000 points et les actions européennes ont perdu plus de 15% depuis leur sommet de cette année, quand elles ne sont pas carrément en marché baissier (marché caractérisé par un repli de 20% au moins depuis le dernier point le plus haut). Cette configuration des places boursières nous dit que rien de bon n’est attendu dans les prochains mois sur le front économique, à moins d’une véritable bonne nouvelle tangible, comme une solution au conflit commercial sino-américain. Mais de ce côté, les investisseurs n’ont eu droit qu’à des promesses, des espoirs ou des bribes d’arrangements provisoires, tels que ce moratoire de 90 jours conclu entre Donald Trump et Xi Jinping au sommet du G20 le week-end dernier. Comme on le sait, l’effet de cette annonce sur la Bourse a fait long feu.

Pour mesurer l’étendue du désarroi des intervenants des marchés en ce moment, un petit tour des principales causes de préoccupation s’impose.

1/ La guerre commerciale

Les principaux banquiers centraux commencent à apercevoir des effets du conflit commercial mondial dans les indicateurs conjoncturels sur lesquels ils basent leur politique monétaire. La Réserve fédérale elle-même, par la voix de son président Jerome Powell, envisage de lier davantage son orientation monétaire aux prochains indicateurs macroéconomiques. Si, dans un premier temps, cette annonce a plu aux marchés parce que cela promettait un contexte de taux d’intérêt plus favorable (ou plutôt moins défavorable) aux actions, les acteurs des marchés ont, dans une seconde analyse, intégré la possibilité que la Fed envisage que l’économie ralentisse davantage qu’escompté.

Il y a quelques semaines, quand tout le monde s’inquiétait des effets de la hausse des taux directeurs de la Fed, William De Vijlder, directeur de la recherche économique chez BNP Paribas, faisait remarquer que l’on ferait bien mieux de s’inquiéter le jour où la banque centrale américaine laisserait entrevoir la fin de son cycle de resserrement monétaire car cela serait le signe que la croissance a culminé. Traduisez: ne pourra que retomber… Si cette mauvaise passe de l’économie se confirme, la guerre commerciale n’y est pas étrangère. La Bourse y est très sensible, comme le montre la méforme des valeurs les plus sensibles aux échanges commerciaux internationaux, comme le secteur automobile ou encore celui des valeurs liées aux matières premières. La moindre mauvaise nouvelle à cet égard, comme l’annonce, cette semaine, de l’arrestation de la directrice financière du groupe chinois Huawei en vue d’une extradition vers les Etats-Unis, est immédiatement sanctionnée en Bourse.

2/ La courbe des taux US

Aux Etats-Unis, il ne reste qu’une quinzaine de points de base de différence entre les taux d’intérêt des obligations à dix ans et à deux ans. En début de semaine, on a déjà assisté à une inversion de la partie courte de la courbe des taux: le rendement à cinq ans est passé sous celui à deux ans. Inexorablement, on s’approche d’une inversion de la partie plus longue de la courbe, ce qui serait, d’après l’historique de l’économie américaine, le signe avant-coureur d’une récession.

"Même si l’aplatissement de la courbe des taux a perdu en partie sa pertinence comme indicateur prédictif d’une récession, le fait que le rendement du Treasury à dix ans soit repassé sous les 3% interpelle", indiquait l’économiste Bernard Keppenne (CBC) cette semaine. "Avec comme conséquence que le différentiel entre les rendements à deux ans et à dix ans s’est encore réduit et approche du niveau très symbolique de 0%." Le marché des taux "indique à la Fed qu’il est possible qu’un ralentissement économique se présente", ajoutait Frank Vranken, chef stratégiste chez Puilaetco Dewaay. On peut se rassurer en avançant que l’inversion de la courbe des taux US n’a jamais été suivie immédiatement d’une récession: il faut toujours attendre au moins un an avant que celle-ci survienne. Mais gardons à l’esprit le sens de l’anticipation des marchés…

3/ Les mauvaises statistiques

Les indicateurs conjoncturels les plus récents sont apparus inférieurs aux attentes. La semaine dernière, les statistiques immobilières américaines ont inquiété. Cette semaine, c’est au tour de l’emploi. En Europe, les indices PMI, basés sur les anticipations des directeurs d’achats des entreprises, ce qui en fait des indicateurs avancés fiables de l’état de l’économie, ont à nouveau battu en retraite. En particulier, les données sur l’industrie italienne inquiètent: l’activité manufacturière du pays s’est contractée deux mois d’affilée, en octobre et novembre. Et ce, après un troisième trimestre où l’économie a déjà reflué. On s’attend à voir un quatrième trimestre également négatif, ce qui serait le signe d’une récession.

4/ Les marchés baissiers