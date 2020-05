Les investisseurs ne sont pas sourds au volume élevé d'Euronext

À quelque chose, malheur est bon. La chute boursière survenue entre la mi-février et la mi-mars a permis à Euronext d'enregistrer un volume de transactions particulièrement élevé, ce qui a dopé ses revenus au premier trimestre. Les investisseurs ont salué cette performance de l'opérateur de marchés en se positionnant à l'achat sur l'action ce jeudi en bourse.

Euronext, qui gère les Bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne et Oslo, a généré des revenus de 236,8 millions d'euros durant les trois premiers mois de l'année, soit une hausse de 55,2% sur un an. Une bonne partie de ces revenus provient du trading sur les différents actifs financiers: 111,8 millions d'euros ont été obtenus dans cette branche, soit 73,3% de plus qu'au premier trimestre 2019.