Les investisseurs toujours "bullish"

Le dernier sondage de Bank of America auprès des gestionnaires internationaux de fonds a montré que le sentiment reste "bullish" (haussier) sur les marchés. Il l’est tellement que l’indicateur "Bull & Bear" de Bank of America a grimpé au-delà de 7 sur une échelle de 10. Cet indicateur n'est plus très loin du niveau de 8, qui indique un excès d'optimisme, et donc un risque de correction imminente des marchés d’actions.