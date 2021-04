Les jeunes investisseurs toujours bien présents en bourse

Les actions "meme" en vue

Les informations boursières récentes ont mis en avant des valeurs qui ont fait couler beaucoup d'encre, à l'image de GameStop et de Tesla . Chez Bolero, les investisseurs de moins de 30 ans ont été très nombreux à ne pas céder à la tentation d'investir dans ces valeurs. Le courtier souligne cependant que 10 % d'entre eux ont négocié l'action "meme " (un terme qui désigne les actions très populaires sur les réseaux sociaux ) GameStop. La valeur a été la plus négociée parmi les jeunes investisseurs dans la catégorie des actions étrangères au premier trimestre, devant Nio et une autre action meme, AMC Entertainment Holdings.

Demande de cryptomonnaies

Les cryptomonnaies, en particulier le bitcoin et le dogecoin , ont également beaucoup fait parler d'elles ces derniers mois. La dernière enquête de la banque ING auprès des investisseurs particuliers belges avait indiqué que ceux-ci, et en particulier les moins de 35 ans, ont été près de la moitié à souhaiter que leur institution bancaire propose des cryptomonnaies. Bolero nous a indiqué avoir reçu récemment plus de demandes pour offrir des devises virtuelles , mais a précisé ne pas être en mesure de satisfaire ces requêtes. Le courtier ajoute toutefois que des ETF (fonds cotés en bourse) sur certaines cryptomonnaies sont accessibles sur sa plateforme.

Le bitcoin mais surtout d'autres cryptomonnaies ont connu une progression importante depuis le début de l'année. Le bitcoin a pris plus de 80% et a touché un plus haut historique le 14 avril à 64.870 dollars avant de se replier. Le dogecoin a, lui, flambé de plus de 5.000% sur la même période. Comme le souligne Marc Toledo, "il était difficile de perdre de l'argent avec les cryptomonnaies en restant investi sur du long terme". Et parmi les différentes classes d'actifs, le bitcoin et les autres devises virtuelles comme l'ether, le ripple, le litecoin et le dogecoin, affichent les meilleures performances par rapport à des indices comme le S&P 500, qui a pris 10% depuis janvier.