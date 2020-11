Les leçons de Ray Dalio

Aux USA, Ray Dalio, 71 ans, est une légende de l’investissement. Il a créé Bridgewater Associates qui est un des plus grands fonds alternatifs (hedge fund) du monde, gérant 150 milliards de dollars. Certains le surnomment le « Steve Jobs de l’investissement ». Son livre « Les principes du succès » vient d’être traduit en français (1). S'il fait la part belle à des principes de vie et de management («Faites ce que vous aviez décidé de faire»), Dalio nous y entretient aussi de la création de sa société. Ce fils d'un musicien de jazz a commencé à investir à l'âge de... 12 ans.

En 1975, il a fondé Bridgewater dans son petit appartement de New York où il va s’évertuer à modéliser les marchés. Mais huit ans plus tard, il est totalement pris à revers par les marchés et obligé de repartir à zéro. En 1987, lors du krach d’octobre, il gagne 22% alors que la plupart des gestionnaires boivent la tasse. Rebelote lors de la crise de 2008 où son fonds phare rapporte plus de 14%.