Les maisons de bourse belges: Aphilion

"Le modèle n'est pas biaisé vers une stratégie value ou croissance, mais cherche à trouver des discordances entre la valeur fondamentale d’une société et son cours de bourse", souligne Xavier Boussemaere. "Notre univers d’investissement comporte 5000 sociétés au niveau mondial, qui sont couvertes par au moins cinq analystes financiers et qui sont suffisamment liquides." Le modèle va donner à chaque action un score global qui reflètera le degré de sur- ou de sous-évaluation d’une action.

Le gestionnaire propose deux fonds accessibles à tous les investisseurs belges. Le plus ancien est Aphilion Q2 Equities, qui reprend la sélection de titres issue du modèle quantitatif développé par les fondateurs Nico Goethals et Jan Holvoet. Ce produit reste de loin le plus important en termes d’encours (environ 100 millions d’euros) et investit sur une centaine de sociétés dans les pays développés, avec une pondération plus importante sur les marchés européens où il est plus facile de réaliser des ajustements dans le portefeuille durant les heures d’ouverture des marchés. "Typiquement, une action va rester entre 4 et 6 mois dans le portefeuille."