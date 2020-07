Les maisons de bourse belges : CapitalatWork

CapitalatWork va bientôt fêter ses trente années d’existence. Au fil des années, le groupe basé à Bruxelles s’est étendu géographiquement , avec désormais cinq bureaux (Anvers, Bruxelles, Courtrai, Gand et Louvain-la-Neuve). En dépit de son rachat par l’assureur luxembourgeois Groupe Foyer en 2009, la philosophie du groupe est restée globalement la même: proposer une gestion discrétionnaire sicavisée pour les clients du groupe. "Nous ne vendons pas de produits", insiste d’ailleurs Edwin Deseyn, CIO de CapitalatWork. "Nos fonds sont des véhicules de gestion pour nos clients, qui sont tous investis plus ou moins dans les mêmes fonds selon leur profil de risque."

Dans la pratique, le groupe propose une grosse dizaine de compartiments sur des classes d’actifs bien identifiées (actions, obligations d’État, obligations d’entreprise, etc.), qui seront les différentes composantes des portefeuilles de clients. Si les fonds du groupe sont quand même disponibles sur certaines platesformes en ligne, la majorité des actifs sous gestion provient des clients de banques privées. "Nous avons enregistré une croissance graduelle et régulière de nos actifs sous gestion durant les dernières années", souligne encore Edwin Deseyn, qui parle de plus de 7,5 milliards d’euros. "Et dans l’ensemble, nos fonds ont généralement très bien traversé la crise de ces derniers mois."