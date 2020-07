Les maisons de bourse belges : Leleux Fund Management & Partners

Leleux Invest Equities World FoF est le plus ancien des trois fonds, avec un historique qui remonte jusqu’en 2011 et seulement deux exercices où la performance a été négative (en 2011 et 2018). Avec une exposition largement tournée vers le marché américain (plus de 50% des actifs sous gestion), ce produit a très bien traversé la crise, avec un recul actuellement limité à -3% (au 7/7/2020) depuis le début 2020. Leleux Invest Patrimonial World FoF fut historiquement le deuxième produit de la gamme, en proposant une exposition moins risquée sur les marchés financiers. En redistribuant l’ensemble de ses revenus d’intérêts, ce produit va distribuer un coupon qui sera libératoire pour le précompte mobilier.