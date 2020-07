Les maisons de bourse belges : Mercier Vanderlinden

L’histoire de Mercier Vanderlinden est indissociable du destin des deux familles fondatrices qui composent son nom. Suite à la vente des sociétés familiales Devos-Lemmens et An-Hyp à la fin des années 90, les familles Mercier et Vanderlinden vont d'abord confier leurs fortunes aux banques privées. Elles optent toutefois rapidement pour une gestion en interne au travers de fonds de placement, afin de gérer les avoirs familiaux, les faire fructifier et les transmettre aux prochaines générations, avec un alignement naturel d'intérêts entre les investisseurs et les membres de la famille.