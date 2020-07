Les maisons de bourse belges: TreeTop AM

Le dernier épisode de notre série sur les maisons de bourse belges vous emmène chez TreeTop Asset Management.

TreeTop Asset Management reste un groupe unique au niveau belge. L’histoire du gestionnaire remonte à 1988 avec la création de Star Convertible, une sicav luxembourgeoise spécialisée dans les obligations convertibles internationales, gérée par Jacques Berghmans et Hubert d'Ansembourg. Ce produit (renommé TreeTop Global Convertible lors de la création de TreeTop Asset Management en 2005), va voir ses actifs sous gestion grimper jusqu’à plus de 3 milliards d’euros avant de subir l’impact de la crise de 2008 et d’un contexte fiscal moins favorable.

Depuis, le gestionnaire a changé progressivement son modèle afin d’avoir une activité moins dépendante du succès d’un seul produit, avec un bon équilibre qui a été trouvé entre clientèle retail (60% des actifs sous gestion) et plus fortunée (40%). "Nous avons progressivement développé une gamme de produits exposés globalement sur les marchés financiers, avec notamment le fonds TreeTop Sequoia Equity qui suit la stratégie du fonds convertible mais en achetant les actions", indique Jacques Berghmans.

Cette diversification a également été accélérée par l’entrée dans le capital du gestionnaire écossais Aubrey Capital en 2014. "Cette opération nous a permis d’ajouter la stratégie TreeTop Global Conviction à notre offre, dont les actifs sous gestion atteignent désormais 270 millions d’euros. La performance a été clairement au rendez-vous en 2020, avec une progression de plus de 25% depuis le début de l’année."

"La plupart des gestionnaires sont aujourd’hui incapables de battre les indices boursiers avant frais. Dès lors, proposer une solution passive à côté de nos stratégies actives semblait aller de soi." Jacques Berghmans Gestionnaire de fonds chez TreeTop AM

Et en 2015, TreeTop s’est allié avec Amundi pour proposer un fonds indiciel global (TreeTop World Equity Index). "La plupart des gestionnaires sont aujourd’hui incapables de battre les indices boursiers avant frais. Dès lors, proposer une solution passive à côté de nos stratégies actives semblait aller de soi".

Et le succès commercial a suivi puisque ce produit représente aujourd’hui 20% des actifs sous gestion du groupe (autour de 200 millions d’euros). "Les nouveaux clients qui rentrent désormais chez nous se voient systématiquement proposer une exposition 50% active et 50% passive." La stratégie sur les obligations convertibles ne représente aujourd’hui plus que 10% des actifs sous gestion de TreeTop AM, mais Jacques Berghmans estime qu’elle pourrait retrouver son lustre d’antan.

"La taille est aujourd’hui retombée vers un niveau qui nous permet de pouvoir à nouveau investir sur des émissions plus petites, plutôt que d’être contraints de n’avoir que de grosses émissions, ou de recourir à des convertibles synthétiques. Or c’est sur les plus petites émissions que le potentiel haussier est le plus important".