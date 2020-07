Les maisons de bourse belges: Value Square

Le sixième épisode de notre série sur les maisons de bourse belges vous emmène chez Value Square.

Depuis sa création en 2007, Value Square a pour ambition de proposer une gestion basée sur le principe que la "value" (sous-valorisation) reste un choix boursier gagnant sur le long terme, une philosophie défendue par les créateurs du gestionnaire qui ont travaillé à la Bank Corluy avant son rachat en 2005 par ABN Amro. "Acheter une société avec une forte décote offre une marge de sécurité suffisante face à de mauvaises nouvelles éventuelles", rappelle Kris Hermie (gestionnaire de fonds). "La performance de la value a été décevante depuis 2008, mais ce phénomène s’est déjà produit par le passé, et nous sommes confiants quant à un changement de tendance dans un futur plus ou moins éloigné. D’autant que l’écart de valorisation entre la croissance et la value n’a jamais été aussi important."

"L’écart de valorisation entre la croissance et la value n’a jamais été aussi important." Kris Hermie Gestionnaire de fonds chez Value Square

Value Square Fund Equity World fut pendant très longtemps le seul compartiment disponible. "Depuis 2016, nous avons toutefois professionnalisé notre activité suite à l’arrivée de Koen Hoffman (ex-KBC Securities) à la tête du groupe. Nous avons ainsi fermé notre bureau à Singapour, et nous avons pris des mesures pour mieux structurer notre organisation en matière de compliance et de contrôle des risques."