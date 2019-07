"Les marchés actions sont dans une zone grise"

Piégés entre une saison des résultats en demi-teinte et un discours accommodant - voire (trop?) très prudent - des banques centrales, les marchés se cherchent de nouveaux catalyseurs positifs. Didier Rabattu, responsable actions chez Lombard Odier IM, nous livre quelques indices.

Dans deux jours, la Réserve fédérale américaine pourrait annoncer une baisse de ses taux directeurs. Les banques centrales ont vraiment effectué un virage à 180 degrés en matière de politique monétaire. Et ce ton accommodant fait office aujourd'hui de locomotive pour les actions. Les banques centrales ont-elles cassé les règles du jeu?

Les banques centrales sont dans une situation très complexe. La croissance économique est correcte mais les niveaux d’inflation, à cette période du cycle, restent bas. De plus, le risque de retournement économique aux Etats-Unis et en Europe est assez fort, compte tenu de la faiblesse des capex. Seule la demande interne reste soutenue.

Par ailleurs, le risque populiste est de plus en plus important.

Vue en plein écran Didier Rabattu (Lombard Odier IM) ©LOIM

Sachant que les niveaux de dette par rapport au produit national brut (PNB) sont à des niveaux très critiques, les banques centrales - comme les gouvernements - sont obsédés par le fait d’éviter un ralentissement économique sérieux, qui aurait des conséquences très sévères sur les plans macro-économique et social dans l’ensemble du monde développé. Elles essayent donc d’agir de manière préventive, en assurant le plus de liquidités possibles.

Les actions montent et, d'un autre côté, les bénéfices des entreprises sont attendus en baisse...

Le deuxième trimestre aux États-Unis - et partout dans le monde - est marqué par une poursuite de l’inflexion économique qui a débuté au troisième trimestre 2018, suite aux différends commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis. Cette inflexion a accéléré le ralentissement des échanges et pesé sur les dépenses d'investissement (capex). En dépit de cela, et après une très forte alerte en 2018, les actions ont fortement remonté. Cela peut paraître surprenant, mais c’est entièrement dû à la forte baisse attendue du coût du capital aux Etats-Unis, avec les messages répétés de la Fed selon lesquels les taux d’intérêt allaient baisser de manière éminente.

Les marchés actions - aux États-Unis et ailleurs - sont entièrement dépendants de 3 facteurs:

le rendement des capitaux employés;

le coût du capital;

la croissance future.

Les investisseurs pensent très clairement que la baisse du coût du capital à venir (taux d’intérêt, mais aussi primes de risque) est plus que suffisante pour compenser la stagnation de la rentabilité des capitaux investis (ROCE) et de la croissance à court terme. Il est évident que si la croissance économique ralentissait de manière durable et plus brutale, et donc que les ROCE des entreprises étaient impactés de manière plus profonde, les marchés actions se retourneraient.

Il est probable que les banques centrales, en Europe et aux Etats-Unis, soient en possession d’informations sur la nature du ralentissement qui soient un peu plus négatives que ce que nous pouvons constater.

La performance des actions américaines reste inlassablement supérieure à celle des actions européennes. L'Europe est-elle vouée à rester la mal-aimée des investisseurs?

Il est vrai que les États-Unis surperforment l’Europe lorsque l’on regarde les indices de manière globale. En revanche, lorsque l’on rentre dans le détail, on s’aperçoit que la seule raison pour laquelle ce différentiel existe est liée au poids des banques en Europe qui sous-performent fortement, ainsi qu’au secteur de la technologie aux Etats-Unis, qui, lui, surperforme fortement. Les sociétés comparables, dans des secteurs proches (consommation, santé, industrielles, etc), ont des performances assez similaires.

CV Express 1964 : Naissance à Marseille 1983-1987: Diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris (section économique et financière) et diplôme d’analyste financier (Paris / SFAF) 1987-1995: Analyste SG Warburg & Co 1995-2007: Co-responsable Global M&A pour les secteurs Consommation/Distribution chez Deutsche Bank 2008-2011: Associé chez Talaris, puis chez Amber Capital (2009) 2011-...: Responsable des Actions chez LOIM et Limited Partner du groupe 1964 : Naissance à Marseille

1983 / 1987: Diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris, Section Économique et Financière et Diplôme d’analyste financier (Paris / SFAF)

1987 / 1995 : Analyste SG Warburg & Co

1995 / 2007 : Co-responsable Global M&A pour les secteurs Consommation / Distribution chez Deutsche Bank

2008 / 2011 : Associé chez Talaris puis (2009) Amber Capital

2011 / Aujourd’hui : Responsable des Actions chez LOIM et Limited Partner du groupe.

Pour un investisseur européen, il est important de bien choisir entre les différents pays, secteurs et sociétés qui lui sont proposés. Nous pensons que les sociétés (en Europe, aux USA ou même dans les pays émergents) qui ont des caractéristiques particulières, que nous analysons au travers des 3 piliers de soutenabilité, sont clairement celles qu’il convient d’acheter et de conserver.

Les investisseurs doivent se tenir aussi éloignés que possible de modèles dont la soutenabilité n’est pas démontrée et par conséquent sous-performeront. Il y a en Europe (malheureusement en dehors du secteur de la technologie) un très grand nombre de sociétés qui affichent ces caractéristiques.

Dans le climat actuel, quels conseils donneriez-vous aux investisseurs particuliers? La prudence est-elle de mise?

Il est vrai qu’à ce niveau du cycle et après une telle hausse sur les 6 derniers mois, le niveau de risque implicite est en train d’augmenter. Il est probable que les banques centrales, en Europe et aux Etats-Unis, soient en possession d’informations sur la nature du ralentissement qui soient un peu plus négatives que ce que nous pouvons constater. Les marchés actions ont déjà anticipé la baisse des taux d’intérêt de la Fed. Et si le ralentissement économique était plus marqué que prévu, probablement, les marchés actions pourraient corriger sur la fin de l’année.