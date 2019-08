Les marchés attendent les banques centrales au tournant

Quand la nervosité gagne les marchés financiers. On peut le dire, la semaine qui vient de s’écouler fut particulièrement éprouvante pour les investisseurs. Déja secoués par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ils ont dû digérer une série de mauvais indicateurs dépeignant un horizon économique défavorable.

En Allemagne, entre autres. Le moral des investisseurs est tombé en août à un plus bas depuis décembre 2011, à -44,1 points. Les économistes craignent que cela ne pèse sur la (trop?) fragile locomotive européenne. Surtout quand on sait que la croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays s’est contractée de 0,1% au deuxième trimestre.

La BCE ressortira-t-elle l’artillerie lourde?

Mais ils sont également de plus en plus nombreux à compter sur un nouveau programme d’assouplissement quantitatif (QE). Ce qui leur a mis la puce à l’oreille? Les dernières déclarations d’Olli Rehn, le gouverneur de la banque centrale finlandaise. " Il est important que nous élaborions une politique significative et percutante en septembre (…) Lorsque vous avez affaire aux marchés financiers, il est souvent judicieux de donner davantage plutôt que décevoir, et il est préférable d’avoir un ensemble de mesures politiques très solide ", a-t-il expliqué dans une interview au Wall Street Journal.

"Un appel au secours"

" L’inversion de la courbe est un appel au secours , estime Bank of America Merrill Lynch. Une récession suit en général, avec un délai, mais une action monétaire prompte peut éviter une récession. " C’est pourquoi tous les regards sont à nouveau tournés vers les banques centrales. Certains espèrent que la traditionnelle réunion des banquiers centraux à Jackson Hole – qui débute ce vendredi 23 août – apporte quelques indices quant à l’avenir à court terme des politiques monétaires.

Certains investisseurs n’ont toutefois pas attendu ce grand rendez-vous pour se positionner de manière plus défensive sur les marchés financiers. Selon l’enquête hebdomadaire de la Bank of America, ils se sont rués sur les fonds composés d’emprunts publics et d’emprunts en catégorie d’investissement. Les fonds obligataires ont ainsi enregistré des entrées à hauteur de 16 milliards de dollars entre le 7 et 14 août. Soit leur quatrième plus importante collecte hebdomadaire jamais enregistrée.