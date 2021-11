"Les marchés boursiers vont être rattrapés par la réalité"

Scénario de base

"Ce scénario devrait permettre a ux banques centrales de rester accommodantes beaucoup plus longtemps que les attentes actuelles ." Dans le même temps, il pointe également deux scénarios alternatifs , dans lesquels la croissance pourrait tomber vers 3,6% dans un climat de stagflation, ou vers 5,2% si les taux d’épargne se normalisent plus rapidement que prévu.

Pour réaliser ce scénario optimiste, les gouvernements vont devoir regagner rapidement la confiance de leur population, en favorisant la redistribution de la richesse et en prenant des mesures favorables dans le cadre de la transition verte. "Nous ne pensons malheureusement pas que ce scénario est le plus probable, et nous pensons d’ailleurs que le scénario de stagflation est le plus réaliste."