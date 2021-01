Les marchés encaissent leur pire semaine depuis octobre dernier

Baisse temporaire ou premiers signes de l'éclatement d'une bulle spéculative sur les actions? Les analystes restent partagés sur la tendance à court terme.

La nervosité est de retour en force sur les marchés financiers. En témoigne le bond du VIX, "l'indice de la peur", qui a grimpé de 50% cette semaine pour retrouver son niveau d'octobre 2020. La raison? Des ratés dans la campagne de vaccination à travers le monde. Plusieurs laboratoires ont annoncé qu'ils ne pourront pas remplir leur promesse en termes de production. Cela a provoqué une douche froide chez de nombreux investisseurs qui espéraient un retour à la normale le plus rapidement possible.

L'indice VIX, surnommé l'indice de la peur, a gagné jusqu'à 50% cette semaine pour flirter avec la barre symbolique des 40 points. Un niveau plus vu depuis octobre 2020.

Qui plus est, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a prévenu mercredi soir que les États-Unis "sont encore loin d'une reprise complète". "Le rythme de la reprise de l'activité économique et de l'emploi a ralenti ces derniers mois, les faiblesses se concentrant sur les secteurs les plus gravement affectés par la pandémie", a souligné la banque centrale.

Ces diverses nouvelles ont déclenché une vague d'aversion au risque, tant à Wall Street qu'en Europe. Le Stoxx 600 a ainsi lâché 3,11% en cinq séances, plombé par des valeurs cycliques comme le secteur des matières premières (-4,96%), celui de l'énergie (-4,88%) et celui des banques (-4,72%).

"Il est rationnel pour les investisseurs de réduire leur exposition au risque en attendant davantage de clarté sur la distribution des vaccins et l'évolution de la situation économique, ainsi que la retombée de la nervosité sur les marchés", explique-t-on chez Barclays. "Nous pensons toutefois que si les vaccins fonctionnent et si la liquidité reste abondante, les marchés continueront à être soutenus par les opportunités d'achat."

"Buy the dip"

Mais alors que de plus en plus de voix se sont élevées la semaine dernière pour tirer la sonnette d'alarme, quelques observateurs ont récemment déclaré que l'heure n'est pas encore venue de prendre ses bénéfices. Ils pointent notamment le fait que les fonds spéculatifs (hedge funds) ne sont pas encore entrés totalement dans la danse. "Actuellement, il n'y a aucun signe d'exubérance dans le positionnement des investisseurs institutionnels", affirme Marko Kolanovic, quantitative strategist chez JPMorgan Chase & Co.

"Il y a une tendance saisonnière dans le sentiment de marché aux États-Unis à stagner durant cette période, jusqu'au début du mois de février. (...) (Les actions) ont simplement cogné contre un dos d'âne." Masanari Takada cross-asset strategist chez Nomura

Selon lui, le critère pour définir une bulle est simple: un quadruplement des prix sur une période de trois ans. Or le S&P 500, l'un des trois plus importants indices à Wall Street, n'a progressé que de 30% environ entre 2018 et 2020. Le stratégiste reconnaît que certains sous-segments - comme les voitures électriques ou l'énergie solaire - présentent des signes de bulle mais il exhorte les investisseurs à ignorer les Cassandres et à profiter de tout repli du marché.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul à se montrer optimiste pour les actions. Peter Oppenheimer, chief global equity strategist chez Goldman Sachs, pense que la récente baisse des marchés est temporaire. "Il y a une tendance saisonnière dans le sentiment de marché aux États-Unis à stagner durant cette période, jusqu'au début du mois de février", plussoie Masanari Takada, cross-asset strategist chez Nomura. D'après lui, les actions "ont simplement cogné contre un dos d'âne".

Un horizon sombre pour Barco

Terminons par un petit coup d’œil à la Bourse de Bruxelles. Le Bel 20 a enregistré sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis fin octobre 2020, avec un repli de 3,20% à 3.623,60 points. Seules quatre valeurs défensives ont gardé la tête hors de l'eau: WDP (+0,95%), Colruyt (+0,91%), Aedifica (+0,71%) et Proximus (+0,12%).

"Le rapport [annuel de Barco] confirme que la société restera dans le marasme pour le moment, jusqu'à ce qu'un retour à une économie ouverte soit imminent." Kris Kippers Degroof Petercam

La société immobilière réglementée WDP a présenté vendredi un résultat EPRA de 1 euro par action pour 2020 (en hausse de 8%), conforme aux attentes. Elle a également relevé son ambition de croissance à moyen terme et vise désormais un objectif de 2,0 milliards d'euros d'ici fin 2023.

Le titre Barco termine lanterne rouge (-7,98%). Le groupe spécialisé dans les technologies de l'image a fait état mardi d'une baisse de 29% de ses ventes en 2020, à 770,1 millions d'euros. Ce qui s'est traduit par une perte nette de 4,4 millions d'euros contre un bénéfice net de 95,4 millions un an auparavant. "Encore une fois, les résultats de Barco sont en dessous de nos attentes et de celles du consensus", a souligné Kris Kippers, analyste chez Degroof Petercam. "Le rapport confirme que la société restera dans le marasme pour le moment, jusqu'à ce qu'un retour à une économie ouverte soit imminent."