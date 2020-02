Les marchés grippés par l'épidémie croissante de coronavirus

"Les investisseurs semblent avoir parié sur trois choses. Premièrement, que le virus sera contenu dans les prochaines semaines. Deuxièmement, que la Chine adoptera de fortes mesures de relance budgétaire et monétaire. Enfin, que la demande impactée par le virus sera différée, et non simplement perdue. Malheureusement, aucune de ces choses n'est certaine", explique ce lundi Clara Ferreira Marques, chroniqueuse pour Bloomberg Opinion.

Aviation, luxe... tout y passe

C'est donc la douche froide et aucun secteur n'est épargné. Les valeurs les plus exposées à la conjoncture économique sont naturellement les plus malmenées. En Europe, le compartiment du tourisme a signé la plus forte baisse sectorielle (-5,98%), suivi par celui des matières premières (-5,88%) et celui de l'automobile (-5,52%). Selon l'analyste Stephanie D'Ath (RBC), l'épidémie de covid-19 pourrait faire baisser les bénéfices des opérateurs aériens entre 3% et 4% cette année. Fraport, l'exploitant de l'aéroport de Francfort, pourrait être le plus touché.