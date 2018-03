"Les marchés peuvent encore perdre 4 à 5%"

Je vois plusieurs raisons. Premièrement, le risque de guerre commerciale parle le plus aux investisseurs. Mais ce n'est pas le seul risque. Les déboires de Facebook préoccupent aussi les investisseurs. Car on voit un géant de la technologie perdre beaucoup d'argent sur les marchés. Depuis quelques années, les investisseurs se sont rués sur les valeurs technologiques, qui sont devenues des poids lourds dans les indices. Avec un tel biais, le moindre problème comme Facebook prend beaucoup d'ampleur. De plus, les chiffres de confiance des PDG en Europe et au Japon sont sortis sous les attentes du marché, et montre que la croissance économique n'est pas aussi élevée. En Europe, on vu les derniers chiffres PMI en baisse, et sous les attentes du marché. On prend toutes ces raisons ensemble pour alléger les portefeuilles.