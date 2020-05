Frank Vranken, stratégiste en chef chez Puilaetco, constate une énorme dichotomie entre les marchés d’actions et la conjoncture économique . Les bourses continuent de grimper alors que les indicateurs conjoncturels illustrent le choc que vivent les économies mondiales face à la pandémie de Covid-19. Le stratégiste avoue n’avoir jamais observé une telle situation en 28 ans de carrière . L’explication tient selon lui en une seule cause: les abondantes liquidités sur les marchés .

Les marchés d’actions sont-ils trop optimistes?

Les marchés sont parfois trop optimistes ou trop pessimistes. Mais dans le cas présent, on assiste à une vague de liquidité instaurée par les banques centrales qui dessert les marchés. La Réserve Fédérale américaine a injecté des milliards de dollars et s’apprête à en injecter davantage. Face aux énormes taux d’endettement des États, les banques centrales ont tout fait pour maintenir les taux d’intérêt extrêmement bas comme au Japon. Sinon, les pays auraient du mal à se financer. La seule façon d’y arriver, c’est en asseyant la courbe des taux et en injectant davantage d’argent sur les marchés. On n’assiste pas à un pari sur les valorisations sur les marchés. On est dans la logique "j’ai des liquidités, que faire?". Les futurs bénéfices des sociétés sont actualisés à un taux d’escompte très bas, ce qui donne des valorisations loufoques. Les marchés sont truqués. Les banques centrales faussent la donne.