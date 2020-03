Les mesures de Trump face au Covid-19? "Du placebo", selon Georges Ugeux

L'ancien vice-président de la Bourse de New York pense que l'intervention de la Fed cache une récession aux USA et qu'une baisse de 1% de croissance due au coronavirus est défavorable à Trump.

Georges Ugeux, ancien vice-président de la Bourse de New York et dirigeant de la banque Galileo Global Advisors, analyse les derniers rebondissements de l'actualité américaine, tels que les mesures de Trump face au coronavirus, l'intervention de la Fed et l'élection primaire démocrate. Mais il s’inquiète surtout d’ une récession aux États-Unis .

Joe Biden peut-il devenir le candidat démocrate face à Donald Trump?

Côté démocrate, deux types de présidentiables apparaissent, l’un socialiste (Bernie Sanders, NDLR) et l’autre centriste. Pour le moment, Joe Biden est favori, mais son investiture n’est pas évidente. Toutefois, Michael Bloomberg le soutient. Sanders seul ou Biden seul ne peuvent pas gagner contre Donald Trump, qui reste le favori dans les sondages. Historiquement, Sanders et Biden combinés n’ont jamais dépassé 40% des sondages. Mais compte tenu du rassemblement derrière Biden, il pourrait être le candidat face à Trump.

Durant la semaine dernière, les marchés américains ont bien réagi à la possibilité de voir Biden comme candidat démocrate, même si la réaction a été éphémère. Est-ce que Biden est le candidat préféré des marchés?

Joe Biden est porté par beaucoup de monde. Mais on a vu, avec l’intervention de la Réserve fédérale américaine, soi-disant à cause du coronavirus, que les marchés sont fragiles face à la période d’instabilité. Les marchés se préoccupent davantage d’une possible récession aux États-Unis que du candidat démocrate. Beaucoup de gens n’aiment pas Trump; il est possible que le vote de certains républicains aille au candidat démocrate.